Россия собирается завершить строительство "Северного потока-2" этим летом
Россия может достроить трубопровод "Северный поток-2" и пустить первые объемы газа в сторону Германии уже этим летом.
Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ, передает ТАСС.
"Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены, и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", - сказал он.
По словам Завального, Россия расценивает концентрацию военных кораблей и самолетов вокруг судна "Фортуна", участвующего в реализации проекта, как провокацию.
"Мы далеки от мысли, что последуют реальные действия. Просто была попытка задержать строительство", - сказал российский депутат.
Напомним, проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас укладка одной из нитей трубопровода идет в территориальных водах Дании.
В начале апреля оператор строительства трубопровода Nord Stream 2 AG сообщил о повышенной активности военных кораблей, гражданских судов, самолетов и вертолетов в зоне реализации проекта.
Ранее оператор сообщил, что строительство трубопровода завершено на 95%.
Сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не видит оснований останавливать строительство "Северного потока-2" в условиях обострения конфликта на границе между Россией и Украиной.