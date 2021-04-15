Россия может достроить трубопровод "Северный поток-2" и пустить первые объемы газа в сторону Германии уже этим летом.

Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ, передает ТАСС.

"Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены, и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", - сказал он.

По словам Завального, Россия расценивает концентрацию военных кораблей и самолетов вокруг судна "Фортуна", участвующего в реализации проекта, как провокацию.

"Мы далеки от мысли, что последуют реальные действия. Просто была попытка задержать строительство", - сказал российский депутат.

Напомним, проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас укладка одной из нитей трубопровода идет в территориальных водах Дании.

В начале апреля оператор строительства трубопровода Nord Stream 2 AG сообщил о повышенной активности военных кораблей, гражданских судов, самолетов и вертолетов в зоне реализации проекта.

Ранее оператор сообщил, что строительство трубопровода завершено на 95%.

Сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не видит оснований останавливать строительство "Северного потока-2" в условиях обострения конфликта на границе между Россией и Украиной.