"Страна" спросила депутатов, какая у них самая дорогая покупка за последний месяц.

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Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, сообщила, что ничего дорогого не покупала.

"Если нет в памяти, значит, ничего дорогого не было", — сообщила Верещук.

Экс-депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос рассказал, что самым дорогим оказался поход в супермаркет.

"На продукты", - отметил Гео Лерос.

Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, откровенно признался, что изрядно потратился на алкоголь.

"Бутылка вина. Гривен 900, 1000 может. Дорогое вино, но можно позволить, если у нас с женой есть свои маленькие праздники", — отметил депутат.

А вот депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа рассказала, что самая дорогая покупка за последние месяц — подарок на день рождения.

"Я купила своему близкому человеку набор "Lego" за 3000 гривен", — рассказала Пидласа.

Святослав Юраш, депутат фракции "Слуга народа" заявил, что самая дорогая покупка в этом месяце — книги.

"Есть ряд магазинов во Львове, которые продают не "новинки", а "старинки". Мы с семьей собираем эти книги. То, что я купил конкретно стоило приблизительно 2500 гривен, это была коллекция из трёх книг", — сказал нардеп.

Депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко сообщил, что ему ничего не нужно.

"Все есть", — подчеркнул Николай.

А вот его коллега по фракции Галина Третьякова инвестирует в будущее.

"Я отправляю средства в негосударственный пенсионный фонд, у меня есть институты общего финансирования. Но сейчас у меня растраты, я даже не успеваю ничего покупать. Во-первых, коронавирус, но я в интернете смотрела на то, что нужно обновить туфли. Это, возможно, самое дорогое за последний месяц что я смотрела", — резюмировала Третьякова.

Напомним, ранее "Страна" интересовалась у депутатов, какими вакцинами от Covid-19 они предпочли бы уколоться.

Также журналисты интересовались у депутатов, что бы написали народные избранники на Офисе президента.