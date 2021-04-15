Вино за 900 и Lego за 3000 гривен. Депутаты рассказали, на что тратили деньги. Опрос "Страны"
"Страна" спросила депутатов, какая у них самая дорогая покупка за последний месяц.
Видео опубликовано в Tiktok "Страны"
@strana.ua.tiktok
Народные депутаты рассказали о своей самой дорогой покупке за месяц ##StranaUA ##Депутаты ##Украина ##Киев ##Опрос ##Kiev ##Ukraine♬ оригінальний звук Strana.ua
Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, сообщила, что ничего дорогого не покупала.
"Если нет в памяти, значит, ничего дорогого не было", — сообщила Верещук.
Экс-депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос рассказал, что самым дорогим оказался поход в супермаркет.
"На продукты", - отметил Гео Лерос.
Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, откровенно признался, что изрядно потратился на алкоголь.
"Бутылка вина. Гривен 900, 1000 может. Дорогое вино, но можно позволить, если у нас с женой есть свои маленькие праздники", — отметил депутат.
А вот депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа рассказала, что самая дорогая покупка за последние месяц — подарок на день рождения.
"Я купила своему близкому человеку набор "Lego" за 3000 гривен", — рассказала Пидласа.
Святослав Юраш, депутат фракции "Слуга народа" заявил, что самая дорогая покупка в этом месяце — книги.
"Есть ряд магазинов во Львове, которые продают не "новинки", а "старинки". Мы с семьей собираем эти книги. То, что я купил конкретно стоило приблизительно 2500 гривен, это была коллекция из трёх книг", — сказал нардеп.
Депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко сообщил, что ему ничего не нужно.
"Все есть", — подчеркнул Николай.
А вот его коллега по фракции Галина Третьякова инвестирует в будущее.
"Я отправляю средства в негосударственный пенсионный фонд, у меня есть институты общего финансирования. Но сейчас у меня растраты, я даже не успеваю ничего покупать. Во-первых, коронавирус, но я в интернете смотрела на то, что нужно обновить туфли. Это, возможно, самое дорогое за последний месяц что я смотрела", — резюмировала Третьякова.
Напомним, ранее "Страна" интересовалась у депутатов, какими вакцинами от Covid-19 они предпочли бы уколоться.
Также журналисты интересовались у депутатов, что бы написали народные избранники на Офисе президента.