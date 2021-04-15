В Беларуси 11-летний школьник выложил в TikTok видео о том, как он плюет на могилы советских воинов. После этого его решили взять на контроль правоохранители, а его воспитанием занялись десантники.

Об этом сообщает Tut.by.

Инцидент произошел в Витебске. 11-летний мальчик снял и выложил в TikTok ролик, на котором он идет по мемориалу на Успенской горке и плюет на могилы советских воинов. После этого его аккаунт в соцсети забанили. А в милиции в связи с надругательством над памятником решили взять мальчика на контроль.

В Минобороны Беларуси также сообщили, что школьника пригласили на экскурсию в 103-ю отдельную воздушно-десантную бригаду.

"Патриотическим воспитанием школьника теперь займутся в бригаде. Десантники планируют привлекать Владислава и его одноклассников к мероприятиям накануне Дня Победы и познакомить его с ветеранами. По словам Владислава, он сожалеет о своем поступке", - сообщили в ведомстве.

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