В Украине из пунктов Порядка медицинского обследования доноров крови, перечня заболеваний, противопоказаний к донорству и форм рискового поведения, убрали гомосексуальный отношения.

Об этом представитель правозащитного ЛГБТ-центра "Наш мир" Андрей Кравчук рассказал ZMINA.

Соответствующий приказ вступил в силу в начале апреля, он обнародован на сайте "Лига. Закон", но все еще не появился на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Однако в законодательстве есть формулировка "лица с рискованным сексуальным поведением, которое может привести к заболеванию серьезными инфекционными болезнями, которые могут передаваться через кровь".

Перед тем, как сдать кровь, потенциального донора опрашивают о формах "рискованного поведения". В 2015 году суд ЕС решил, если с помощью методов выявления ВИЧ-инфекции и опросов доноров можно гарантировать безопасность реципиента, то запрещать ЛГБТИК-людям быть донорами недопустимо. Также правозащитники заявляли, что запрет для представителей ЛГБТ быть донорами крови - это дискриминация.

Напомним, в марте в окружной суд Киева подали иск относительно обжалования ряда ограничений по доступу людей к донорству. Истец просил признать незаконным пункт о запрете быть донорами людям, которые состоят в однополых отношениях.

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