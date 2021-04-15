В Финляндии летом несмотря на пандемию коронавируса ожидают около десяти тысяч заробитчан. Трудиться на финских полях и в теплицах в основном придут жители Украины, России и Таиланда.

Об этом сообщает Euractiv в четверг, 15 апреля.

В 2021-м финская иммиграционная служба одобрила более 7 300 заявлений, еще около 1200 ожидают своего утверждения (в прошлом году сезонных рабочих было около 3000).

По данным Центрального союза сельхозпроизводителей и лесовладельцев, первые рабочие уже прибыли в страну, и их количество будет увеличиваться до конца июня.

Прибывающие в Финляндию должны предъявить справку об отрицательный результат теста на коронавирус.

Директор по развитию бизнеса Мяки-Хакол рассказал, что по прибытию в страну рабочих еще раз проверяют, а потом отправляют на работу, где они будут помещены в карантин.

Несмотря на это местные жители опасаются, что в стране увеличится количество новых случаев Covid-19 в связи с прибытием заробитчан из других стран.

Ранее мы рассказывали, что что изменится для украинских заробитчан в связи с пандемией.

Также сообщали, что в НБУ объявили, сколько денег ждут от переводов заробитчан в 2021 году.