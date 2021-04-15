В случае нападения России на Украину президент РФ Владимир Путин рискует остаться без боеспособной армии и авиации.

Такое мнение высказал советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

Также Арестович оценил вероятность полномасштабной войны.

"Полноценная война, полномасштабная, - 2-3%. Обострение на уже существующем фронте - процентов 70. Задача войск у Брянска - удерживать наши Вооруженные силы, войска прикрытия государственной границы, чтобы мы не могли перебрасывать, чтобы создавать угрозу. Близость к столице условная, там достаточно наших войск, чтобы они просто не прошли", - сказал советник.

По мнению Арестовича, в случае широкомасштабной войны в России останутся незащищенными проблемные регионы.

"Наши ПВО не в лучшем состоянии, но все-таки что-то есть, если грузины сбили 8 самолетов и повредили 14 мы собьем 80, а повредим 140. На этом история российской боевой авиации закончится лет на 5. Они в целом могут выставить 250 самолетов, но если треть собьем, то ... Понимаете, в какую цену обойдется России операция против Украины? Даже при военной победе российские войска потеряют боеспособность на несколько лет вперед и не смогут защищать Россию в других местах. Тот же Кавказ, Курилы, Сирия. готов Путин заплатить такую ​​цену?" - сказал Арестович.

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