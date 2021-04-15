В Украине постепенно улучшается ситуация с коронавирусом в западных регионах: об этом свидетельствует выход из "красной" зоны Ивано-Франковской и Закарпатской областей. В то же время ситуация на востоке страны ухудшается.

Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина, видео опубликовано в YouTube.

Родина также рассказал, что сегодня Украина уже прошла пик заболеваемости в ходе третьей волны коронавируса.

"Сейчас мы наблюдаем спад, две области - Ивано-Франковская и Закарпатская - вышли из "красной зоны". Зато "красная зона" больше сместилась на восток Украины", - сказал Родина.

Отметим, что на сегодня в "красной" зоне относятся Киев и 12 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская. Также критериям для введения "красного" уровня ограничений соответствуют Черкасская и Донецкая области.

Напомним, жесткий карантин и транспортный локдаун в Киеве продлили до мая.

Также мы писали о том, что, по прогнозам Ляшк, на этой неделе из "красной" в "желтую" зону карантина переведут Черниговскую и Черновицкую области.