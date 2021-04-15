Суд разрешил 70-летнему скопинскому маньяку Виктору Мохову, который отсидел 17-лет за похищение и истязание двух девочек, посещать рестораны и бары, а также общаться с представителями СМИ. Также его обязали чаще отмечаться в полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Виктор Мохов снова не явился на заседание суда, где рассматривался иск об ужесточении ему административного надзора.

Также стало известно, что на днях скопинский маньяк принимал гостей в своем доме в Рязанской области, в подвале которого он ранее четыре года держал несовершеннолетних пленниц.

По словам Виктора Мохова, замеченный у него на участке мужчина - его двоюродный брат, а женщина - его супруга. Хозяин дома жалуется на одиночество, скуку и сажает картошку. Об этом сообщает журналистка Mash, которой "дядя Витя" сходу предложил осмотреть подвал дома.

Как известно, Мохов отбыл 17-летний тюремный срок за похищение и изнасилование двух девочек - Екатерины Мартыновой и Елены Самохиной. Одной из них было 14 лет, а другой - 17 лет. Он похитил их в 2000 году в городе Скопине Рязанской области и продержал в специально оборудованном бункере 1296 дней, почти 3,5 года.

За любое неповиновение маньяк лишал пленниц еды, воды, света, бил резиновым шлангом и разбрызгивал слезоточивый газ. Одна из пострадавших дважды рожала в неволе от преступника, но оба раза он отбирал детей. Спасти девочек удалось после того, как они смогли чудом передать записку на волю. В мае 2004 года их освободили.

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