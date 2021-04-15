66-летняя канцлер Германии Ангела Меркель планирует уже на этой неделе сделать прививку от коронавируса.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Welt".

Вакцину Меркель планирует получить в пятницу, 16 апреля. Она планирует привиться препаратом AstraZeneca, поскольку она входит в возрастную группу старше 60 лет.

Отметим, что с конца марта в Германии остановили прививки вакциной AstraZeneca всех людей младше 60 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что 14 апреля президент России Владимир Путин сделал вторую из двух необходимых прививку от Covid-19. Какую именно вакцину из трех российских он получил - не сообщается.

Также мы сообщали, что недавно в странах Европейского Союза добавили информацию о риске тромбозов в описание вакцины AstraZeneca.