Украинцам максимально закручивают гайки по субсидиям.

На своем последнем заседании правительство в закрытом режиме приняло постановление, которое выставляет сразу несколько новых барьеров для претендентов на государственные компенсации по коммуналке.

"Планок" для отсева субсидиантов сразу несколько.

Во-первых, хотят по-новому анализировать имущественное состояние. Напомним: еще при Порошенко Минфин ввел ограничения для получателей субсидий. Так, на государственные деньги не могли претендовать владельцы новых авто (возрастом до 5 лет), а также те, кто за последнее время совершил крупные покупки (более чем на 50 тысяч гривен).

Но сейчас этого "теста на богатство" уже мало. Будут учитывать также доходы от депозитов, ценных бумаг, и другие дивиденды от активов.

Само наличие банковского депозита, покупки иностранной валюты, банковских металлов или даже факт выезда за границу уже могут стать основанием для отказа в субсидии.

Во-вторых, станет сложнее получить субсидию. Специальные комиссии, которые создают в регионах местные власти, чтобы те решали вопросы, связанные с выделением субсидий, будут ликвидированы. Дело в том, что такие комиссии нередко действовали вразрез с указаниями социальных органов, "жалели" людей и выделяли им субсидии, даже если те не проходили по отдельным критериям (скажем, сделали недавно ремонт). То есть, теперь даже просить о субсидиях будет фактически некого.

В-третьих, усилят контроль.

"Обсуждалось усиление мониторинга, в том числе, с подключением финмона, автоматического подтягивания реестров и пр.", — рассказал нам заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин, который присутствовал на обсуждении проекта правительственным комитетом.

К слову, это постановление Кабмина, пожалуй, одно из самых скандальных решений по субсидиям за последнее время.

Но оно не единственное. Есть и другие нововведения. Скажем, в конце прошлого года Кабмин своим распоряжением фактически закрыл доступ к субсидиям гражданам, которые за последний год более 60 дней были за границей. Также в доходах семьи стали учитывать помощь по частичной безработице на время карантина (те самые 8 тысяч от Зеленского) и средства по уходу за инвалидами.

"Идет общее закручивание гаек, причем, не только по субсидиям, а по всем социальным вопросам. Стоит вспомнить хотя бы скандальные идеи по урезанию больничных. Стоит цель - сократить расходы, и под нее прописывают новые схемы", — говорит Шубин.

Собственно, тут наши власти действуют в разрезе советов МВФ, который рекомендовал снизить бюджетные расходы на социалку на треть до 2025 года.

"Страна" разбиралась, как украинцам будут "прикручивать" субсидии, и кто может остаться без компенсаций по коммуналке.

Новые тесты "на богатство" и снижение норм потребления услуг

Стоит отметить, что в открытой повестке дня Кабмина 14 апреля вопроса по субсидиям не было, да и полного текста постановления на официальном сайте Кабмина до сих пор не опубликовали (хотя другие утвержденные вчера документы уже есть).

"Документ обсуждали на правительственном комитете, причем, он вызвал массу вопросов и замечаний. Его приняли с условием доработки, думаю, итоговая версия появится не ранее понедельника", - рассказал нам Шубин, присутствовавший на заседании правительственного комитета.

По его словам, инициатором скандального постановления стал Минфин.

Он предложил изменить подходы к выделению субсидий в рамках их "осовременивания" и, якобы, повышения адресности и контроля за расходованием бюджетных средств.

Изменений несколько.

Во-первых, сняли норму, по которой в прошлом году на 50% повысили попадающие под субсидии социальные нормативы по коммунальным услугам. Речь идет о нормативах по расходованию газа, воды, электроэнергии на каждого проживающего в квартире.

После введения карантина эти нормативы повысили, мотивируя это тем, что люди будут сидеть дома и больше расходовать света и воды. И, якобы, субсидия все покроет. Под эти цели из бюджета дополнительно выделили 1,1 млрд гривен.

"Но теперь, хотя карантин еще не закончился, а эпидемия в Украине не идет на спад, социальные нормативы вернули к прежним отметкам, что вызывает вопросы", — говорит Шубин.

Во-вторых, в постановлении еще раз прописали новые требования к доходу претендентов на субсидии. На компенсации по ЖКХ можно подаваться, если на оплату коммуналки идет не менее 20% совокупного семейного дохода. Ранее этот показатель составлял 15%, но в прошлом году цифру увеличили до 20%.

"Это значит, что автоматически уменьшается сумма субсидии, — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. - То есть, из суммы расходов на коммуналку человек за свой счет должен погасить часть, соответствующую 20% его среднемесячного дохода. Если, скажем, доход 6 тысяч гривен в месяц, то платить за коммуналку придется 1200 гривен, и только если платежка будет больше, государство покроет разницу. Ранее гражданин с таким же доходом платил из собственных средств только 900 гривен, а остальное - субсидия".

В-третьих, пожалуй, самые скандальные нововведения — по имущественному состоянию.

"В доход домохозяйства предложили считать не только дивиденды от депозитов, но и прибыль от неких "виртуальных активов", хотя в Украине даже не узаконено это понятие, парламенту лишь предстоит рассмотреть законопроект на этот счет. Очевидно, речь идет о криптовалюте, на которой, по идее, могут зарабатывать претенденты на субсидии. Но биткойны еще ладно. В доходах хотят считать алименты, хотя это деньги - сугубо на детей, как можно ими платить за коммуналку. Этот пункт вызвал очень большие нарекания со стороны профсоюзов, и Минсоцполитики тоже выступило против. Минфин обещал учесть в итоговом варианте, но что получим на выходе - пока неясно", — рассказал нам Шубин.

В целом же при оценке имущественного состояния претендента на субсидии будут учитывать наличие банковских депозитов (и дивиденды по ним), ценных бумаг, а в перечень дорогих покупок (более чем на 50 тысяч гривен) включат валюту и банковские металлы.

В-четвертых, обсуждалось усиление контроля за выдачей субсидий, с подключением Финмона и всех реестров, - рассказал нам Шубин.

Стоит отметить, что комиссии, которые на местах формируют местные власти, и которые анализируют спорные ситуации и принимают решения - давать субсидию или не давать, новым постановлением ликвидируются. То есть, "входить в положение" и жалеть людей, которым нечем платить по счетам, но у которых есть "лишнее" имущество, будет попросту некому.

Вычтут из депозита

Платежки украинцев за последний год заметно потяжелели.

По данным Госстата, в декабре 2020 года совокупные начисления по коммуналке превысили аналогичные за 2019 год на 11,2 млрд гривен, в январе 2021 - плюс 7,4 млрд к январю прошлого года, в феврале - плюс 7,7 млрд. То есть, затраты украинцев на коммуналку только растут.

И платежки будут только расти, так как уже в ближайшее время могут подорожать газ и электроэнергия.

На фоне снижения доходов людей, такие космические платежки многим попросту не по карману. Поэтому претендентов на субсидии становится все больше, тогда как их сумма на этот год, наоборот, сокращена.

Поэтому возникла потребность в дополнительной верификации получателей. Иначе, если дать субсидию всем, кто формально проходит по действующим критериям, денег попросту не хватит.

"Есть расхожее мнение, что на руках у украинцев - миллиарды гривен, и, судя по всему, власти намерены заставить людей пустить эти деньги на оплату коммуналки", — говорит Скубченко.

"Политика ограничения выдачи субсидий продолжается. И это на фоне увеличения задолженности за коммунальные услуги. За 4 месяца, с 1-го октября 2020 года по 1 февраля 2021 года, задолженность за коммуналку выросла на 26,6 млрд гривен, хотя за аналогичный период 2019-2020 годов увеличивалась всего на 5 млрд. То есть, накопление населением долгов ускорилось более чем в пять раз. А по мере того, как будут лишать субсидий, этот процесс вообще может стать неконтролируемым", — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

По его словам, до конца этого года долги населения по коммуналке вырастут до 90 млрд гривен.

"Такие долги могут привести к банкротству ТКЭ в малых городах, которые не в состоянии самостоятельно вытянуть высокие цены на газ. Уже сейчас руководители некоторых предприятий жалуются, что уже на следующий сезон не смогут запуститься и города останутся без горячей воды и тепла", — добавил Попенко.

Впрочем, не так давно Минюст своим приказом разрешил автоматически блокировать банковские счета должников и списывать долги.

"Ранее автоматическое списание долгов распространялось только на алименты. По другим долгам нужен был запрос исполнителей, решение банка и т.д. В Раде есть законопроект, который предлагает приравнять долги по коммуналке к алиментам, но он пока не принят. Между тем, Минюст решил действовать на опережение. Так что теперь получается интересная ситуация - субсидии бабушке с депозитом могут и не дать, а, если платить нечем, заберут накопления", — говорит Скубченко.