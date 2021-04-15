В России заявили, что разговоры о разрядке в ситуации возле границ Украины вести рано, несмотря на то, что Соединенные Штаты отказались направлять эсминцев в Черное море.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Россий Дмитрия Песков, его словам приводит ТАСС.

"Но пока, конечно, говорить о том, что, скажем так, ненаправление двух кораблей как-то приведет к разрядке (ситуации с Украиной - Ред.), пока преждевременно", - сказал он.

Также Песков назвал сложившеюся ситуацию, где НАТО и Соединенные Штаты направили к границам РФ военную технику в рамках учений, напряженной.

"Пока ситуация весьма напряженная. Вы знаете, что очень много военных соединений и НАТО, и США, которые переброшены были к нашим границам в рамках различных учений прямо из США вместе с военной техникой. Конечно, в этой ситуации любые дополнительные компоненты военные ведут к очередному витку напряжения", - заявил спикер Кремля.

Напомним, Россия объявила о готовящихся в Черном море тренировках 8 апреля. В тот же день украинский военно-морской флот начал учения в этом регионе.

Двумя днями ранее стало известно, что в Черное море направляются пятнадцать военных кораблей Российской Федерации для проведения артиллерийских стрельб в рамках учений.

В свою очередь ракетные эсминцы ВМС США должны был зайти в Черное море 13-14 апреля "в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России на восточной границе страны". Однако позже появилась информация в СМИ, что США не будут размещать два военных корабля в Черном море.