Сегодня, 15 апреля, в канун 35-й годовщины взрыва на ЧАЭС, в российский прокат вышел российский фильм "Чернобыль".

Он был заявлен как ответ одноименному американскому сериалу НВО, который произвел фурор два года назад.

Режиссером и исполнителем главной роли стал Данила Козловский. А одним из продюсеров выступил украинец Александр Роднянский, который в юности сам был ликвидатором аварии. Бюджет составил 689 млн рублей (девять миллионов долларов).

Картина в корне отличается от сериала НВО - и по форме, и по смыслу.

Корреспондент "Страны" посетила первый показ в Москве и делится впечатлениями о картине. В нашем обзоре присутствуют спойлеры.

О чем фильм

В самом начале фильма зрителей предупреждают: герои и их судьбы вымышленные. Это первое отличие от сериала "Чернобыль" от НВО, сравнений с которым избежать сложно. Там, напомним, были реальные персонажи - начиная с ученого Валерия Легасова и заканчивая партийным руководством.

В "Чернобыле" Данилы Козловского - российского секс-символа и звезды фильма "Духless" - акцент делается не на самой ликвидации, а на переживаниях ликвидаторов.

Логично, что при такой концепции кино в основу ложится история любви пожарного Алексея Карпушина (которого сыграл Козловский) и парикмахера Ольги Савостиной (в исполнении Оксаны Акиньшиной).

Фильм снимался в Курской области, на закрытых объектах действующей АЭС в Курчатове. Некоторые сцены - в Венгрии.

В первые 30 минут фильма как будто никакой связи с трагедией в Припяти нет. Молодые люди случайно встречаются после долгих лет разлуки. Их чувства вспыхивают с новой силой. Оказывается, что женщина воспитывает 10-летнего сына от Алексея.

33-летняя актриса Акиньшина, ее образ, движения, эмоции - это пожалуй самая сильная линия в фильме. Каждый раз, когда она появляется в кадре, он наполняется мощной энергетикой.

Бывшая жена лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова на экране уже 20 лет назад. За это время она успела сыграть и с Владимиром Зеленским в комедии "8 новых свиданий", а также в "Стилягах", "Высокий. Спасибо, что живой" и многих других.

В фильме "Чернобыль" героиня Акиньшиной любит, ругается, переживает о зараженном радиацией сыне - так, что ей веришь и сопереживаешь.

Еще одна сильна сторона картины - это непосредственно съемка. Оператором выступила 26-летняя Катерина Середа. Обычно кино российского производства отличается от Голливуда простотой видео. Здесь же, если наложить иностранный дубляж, отличить от американского фильма будет трудно.

Кадр, когда дети ночью приезжают к ЧАЭС на велосипедах с фонариками и там происходит взрыв - смотрится очень впечатляюще. В некоторых эпизодах задействовано до 500 актеров массовых сцен, но они не перенасыщают видео. В целом, если резюмировать операторскую работу, ее можно поставить на ту же ступень, что и "Чернобыль" от НВО.

К слабым сторонам можно отнести не очень проработанный сценарий из-за которого сюжет выглядит затянутым (хронометраж фильма 2 часа 16 минут).

Что касается актера Козловского, к его персонажу претензий нет. Он качественно отрабатывает роль балагура, любовника, запоздавшего на десять лет отца и, конечно, спасателя.

Пожарным ставится цель опуститься под ядерный реактор, выпустить воду и таким образом предотвратить еще более страшную катастрофу. Около полутора часа с перерывами на сердечные дела актер Козловского и его коллеги этим и занимаются. С задачей они в итоге справляются. Не без потерь, но с честью.

Нет негативных персонажей

Важный момент - это отсутствие отрицательных персонажей, которые были в обилие в том же "Чернобыле" от НВО.

Здесь же всех персонажей можно назвать положительными. Они - атомщики, ученые, инженеры, спасатели - все работают на то, чтобы не допустить повторного взрыва и эвакуации Киева. Цену за это они платят высокую - свои здоровье и жизнь. Собственно, так, как это было в реальности в Припяти в 1986-м. В огонь и воду первыми идут руководители разных подразделений, закрывая собой подчиненных.

Поиском же виновных в фильме не занимаются.

Характерный диалог:

- Из-за чего эта хреновина рванула?

- Из-за людей.

- Каких людей?

- Да какая разница...

Правда изредка негативные нотки проскакивают. Один из спасателей хочет пожаловаться на сложные условия работы на ЧАЭС. На что сотрудник КГБ говорит ему примерно следующее: "Ты решил бороться с советской системой? Она, как радиация, с ней невозможно бороться. Система она в каждом. Здесь так было, есть и будет".

Вообще в фильме отсутствует намек на политическую составляющую. Если не считать картинки того времени - флаги СССР и слоганы-баннеры по типу: "Все, что наметила партия, выполним с честью" или "Мирный атом - в каждый дом".

В финале - стихи поэтессы Татьяны Свежиной "Мы в этой жизни только гости", которые прочитала Алла Пугачева. Певица, как известно, 35 лет назад выступала перед ликвидаторами. Этими архивными кадрами и словами благодарности ликвидаторам ликвидаторам кино завершается.

Следовало бы показать фильм "Чернобыль" Козловского украинскому зрителю в кино? Да. Потому что украинцам трагедия на ЧАЭС ближе, чем россиянам. Наши ликвидаторы заслуживают благодарности в виде подобной картины.

А если такие фильмы в украинские прокат не пропускаются, то, вероятно, следовало бы снять к 35-й годовщине аварии нечто похожее. Тем более, что деньги на украинское кино у нас в бюджете выделяются.

Правда, тратятся зачастую на сомнительные идеологические поделки или кино-эксперименты Сенцова.