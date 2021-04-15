В пятницу в Киеве температура воздуха будет +10 градусов. Фото: "Страна"

В пятницу, 16 апреля, циклон принесет в Украину дожди, температура воздуха будет около +13 градусов. В западных регионах ожидается холодная погода и мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"С чем завтра будем съезжать с горы в долину, ближе к маю? Пока дорога будет - так себе, большое украинское строительство к ней еще не добралось, ямы, выбоины и растрескавшийся асфальт. Но природа вокруг все равно живописная", - написала Диденко.

Согласно ее прогнозу, в западных областях Украины в пятницу ожидается холодная погода и мокрый снег, температура воздух +2...+9 градусов. Такая погода  может достигнуть Винницкой, Житомирской и даже западных районов Черкасской области.

В остальных регионах страны мокрый снег не прогнозируют, но благодаря циклону ожидаются дожди. Температура воздух днем +9... +13 градусов.

"Киевляне! Зонты завтра можно брать, температура воздуха около +10 градусов. Шорты и джинсы с дырками на коленях пока подождут", - написала синоптик.

Погода в Украине в пятницу. Скриншот из фейсбука синоптика Натальи Диденко

Погода в Украине в пятницу. Скриншот из фейсбука синоптика Натальи Диденко

Погода в Украине в пятницу. Скриншот из фейсбука синоптика Натальи Диденко

Напомним, из Европы в Украину идет серьезное похолодание

Также "Страна" писала, какая погода будет в Киеве в течение следующих 30 дней. На майские праздники и Пасху, которую в этом году отмечают 2 мая,  днем температура воздуха будет +13...+14.

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