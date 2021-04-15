Украинский лоукостер SkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу, которые планировалось запустить в рамках летнего расписания. Причиной этого стали ограничения на въезд в европейские страны, действующие в связи с пандемией коронавируса.

Об этом в четверг, 15 апреля, со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Из системы бронирования билетов изъяты маршруты из Киева в немецкие города Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт, в датскую столицу Копенгаген, столицу Швеции Стокгольм и чешский город Острава.

Также изъяты из продажи билеты из Львова в испанский город Аликанте, польский Лодзь, итальянский Бергамо, французский Париж и чешскую Прагу.

В пресс-службе лоукостера уточнили, что оптимизация связана с ограничениями на въезд для украинцев в страны, куда планировались полеты.

Пассажиры, которые приобрели билеты на указанные рейсы через сайт авиакомпании, получат за них средства на баланс в "личном кабинете". Их можно будет использовать на покупку любых билетов или дополнительных услуг авиакомпании. Средства будут храниться на балансе без ограничений во времени и могут быть потрачены в пользу любого лица, не только владельца аккаунта. Также можно будет вывести деньги с баланса на банковскую карту.

В случае, если билет был приобретен через агента по продаже авиаперевозок, необходимо обратиться по месту его покупки.

Напомним, в конце прошлого года авиакомпания анонсировала запуск маршрута Киев - Гамбург с 29 мая. Еще тогда SkyUp рассказал о возможности отмены рейсов из-за карантинных ограничений.

В то же время ирландский авиаперевозчик-лоукостер Ryanair запускает два новых рейса из Украины в Грецию.