В Житомире на детской площадке во дворе одного из жилых домов на одной из металлических конструкций появились огромные черные мешки с напоминанием-угрозой о необходимости оплатить взносы в ОСМД. Внешне инсталляция напомнила жильцам дома имитацию трупов.

Об этом сообщает "Житомир.info".

Мешки появились во дворе дома на улице Покровской, 94. Жильцы жалуются, что появившаяся на детской площадке инсталляция напомнила им виселицу. А на прикрепленных к мешкам листках было написано: "Они не заплатили взносов в ОСМД Покровское, 94".

"Жильцы обращались к дежурному полиции, он сказал, что нужно писать заявление, потому что это уголовная статья - запугивание, буллинг. И как это объяснять детям, которые играют на площадке", - сказали журналистам местные жители.

Они предполагают, что автор пугающего послания - руководитель местного ОСМД Александр Нановский. Однако сам он утверждает, что в мешках - боксерские груши, которые укрыли от дождя, а авторы объявлений - люди, которые платят взносы и возмущены, что некоторые их соседи не поступают так же.

"Это вам жалуются те, кто не платит взносы, вот и все. Им колет глаза. Нормальные люди юмор понимают, я думаю. Все, кто мне звонят, говорят: "Молодец, так и надо бороться с должниками". А если они по 2-3 года не платят... Как вы думаете? Почему другие платят, а остальные, грубо говоря, "забили" и все", - сказал Нановский.

Напомним,"Страна" писала о том, как под Харьковом неизвестные напали на дом судьи и пытались установить во дворе виселицу.

Также мы сообщали, что прошлой осенью националисты проводили митинг с виселицей у дома главы Конституционного суда.