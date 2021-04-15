В Испании задержали троих украинских моряков по подозрению в наркоторговле. На борту судна, экипажем которого они являлись, обнаружили 18 тонн гашиша (наркотическое вещество, изготавливаемое из каннабиса - Ред.).

Об этом сообщает профсоюз работников морского транспорта Украины (ПРМУ) на странице в Facebook.

Задержание моряков произошло 27 марта в рамках спецоперации испанских правоохранителей, которые следили за судном в течении четырех месяцев.

В около 170 милях к юго-востоку от острова Гран-Канария (Канарские острова) было расположено судно, на борту которого выявили груз с наркотиками.

"Выйдя на связь с семьями 7 апреля, моряки сообщили, что незадолго до ареста, когда Albatros Guard VSL находился в море, к нему подошло другое неизвестное судно, с которого на его борт были сброшены мешки с неизвестным грузом. После чего экипажем Albatros Guard VSL было получено распоряжение его владельца - принять груз на борт и доставить в порт. По словам моряков, о характере груза команде известно не было", - сообщили в профсоюзе.

Сейчас украинские моряки содержатся в пенитенциарном заведении "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасе в ожидании суда.

Ранее мы рассказывали, что в Коста-Рике в результате спецоперации арестовали крупную партию кокаина, весом в 5 тонн, которую наркобароны планировали нелегально доставить в Нидерланды.

Также сообщали, что российские силовики задержали четырех украинцев по подозрению в производстве синтетических наркотиков.