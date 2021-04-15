Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива поскандалил в кулуарах Верховной Рады с экс-участником АТО в составе "Азова", сторонником экс-президента Петра Порошенко Андреем Дзындзей.

Словесная перепалка началась с того, что Дзындзя обвинил Киву в предательстве добровольческого движения, работе на министра внутренних дел Арсена Авакова и работе на нардепа, главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Кива в свою очередь заявил, что обладает информацией, которая подтверждает, что Дзындзя долгое время работал на экс-нардепа Сергея Пашинского, который обвинялся в нападении на человека, и когда придет время, общественность увидит доказательства.

Перепалка длилась более 6 минут и привлекла внимание журналистов работающих в кулуарах ВР.

В конце спора Кива заявил, что сожалеет о том, что "был причастен к государственному перевороту, который произошел в 2014 году на Майдане".

"Я для себя принял путь к восстановлению мира и государственной независимости нашей страны",- заявил нардеп.

Напомним, ранее Дзындзя устроил перепалку с нардепом из "Слуги народа" Сергеем Швецом и обвинил его в употреблении алкоголя на рабочем месте.

Также в феврале этого года сторонник Порошенко спровоцировал в кулуарах парламента конфликт с журналистом Русланом Коцабой и требовал, чтобы тот покинул Верховную Раду.