В четверг, 15 апреля, в Киевской области нашли пропавшего двухлетнего мальчика, Богдана Униченка, который исчез в среду. Ребенок жив, подробности пока неизвестны.

Об этом сообщил заместитель главы ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

"Нашли мальчика!!! Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска !!! Спасибо всем!" - написал Небитов.

Ребенка искали около 300 человек, в том числе кинологи, Национальная гвардия и спасатели. Привлекли даже аэроразведку. В целом поиски заняли меньше суток.

Напомним, мама Богдана Униченко обнаружила пропажу сына около 16:00 14 апреля, уже в девять вечера она обратилась в полицию. Исчез мальчик в селе Раговка, полиция искала его на протяжении всей ночи.

Также мы писали, что в Житомирской области ребенок играл во дворе, а потом исчез. Полицейские обнаружили двухлетнего малыша в лесу.