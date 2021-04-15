Офис президента пригрозил лишить зарплат в конвертах тех депутатов "Слуги народа", которые публично критикуют власть.

Об этом сообщили источники "Страны" во фракции.

По данным источников в "Слуге народа", Офис президента пригрозил сократить или забрать финансирование в конвертах у тех нардепов, которые критикуют власть в публичной плоскости.

Отметим, что зарплату в конвертах выдают не руководители фракционных подгрупп, а отдельные сотрудники, которые работают в партии.

Недавно зарплат в конвертах лишили "слуг", которые входят в так называемую "группу Коломойского". По данным источников во фракции, финансирование им вернут только в том случае, если нардепы будут голосовать за необходимые законопроекты.

Напомним, о зарплатах в конвертах для депутатов фракции "Слуга народа", "Страна" писала еще осенью 2019 года. Спустя год эту информацию подтвердил нардеп Гео Лерос.

К февралю 2021-го зарплаты "Слуг народа" в конвертах выросли минимум до 15 тысяч долларов.