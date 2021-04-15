Украине не стоит ожидать помощи от американских солдат в вооруженном конфликте с Российской Федерацией.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

"Я думаю, ожидать того, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать, давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет", - заявил Кравчук.

По его словам, США и Евросоюз поддерживают Украину и помогают ей посредством введения санкций в отношении России, а также предоставления Киеву вооружения.

"Я знаю одно, мы должны с вами быть ко всему готовы. Первое – укреплять свою армию. Второе – каждый человек в Украине должен быть готовым к защите своей земли. И когда враг почувствует, что мы едины, что у нас армия готово защищать, что народ станет стеной, я убежден: прежде чем думать про широкую агрессию на Украине, они остановятся", - добавил Кравчук.

Напомним, недавно министр обороны США Ллойд Остин заявил, что государство продолжит предоставлять Украине "некоторую материальную поддержку".

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили необходимость прекращения наращивания Россией войск у границ Украины.