В четверг, 15 апреля, в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель микроавтобуса, перевозивший тела умерших от Covid.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

Инцидент произошел на трассе Николаев-Днепр возле села Михайло-Ларино примерно в 6 утра. Грузовой автомобиль почты Фотон Кобальт столкнулся с микроавтобусом Fiat Scudo.

За рулем микроавтобуса был 31-летний мужчина, который перевозил шесть гробов с телами умерших от Covid, от полученных в результате ДТП травм он погиб на месте. 46-летний водитель Фотон Кобальта госпитализирован в больницу с травмами. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в январе в Харьковской области произошло смертельное ДТП, в котором двое погибли и пострадала беременная женщина.

Также мы писали, что в конце прошлого года во Львовской области пьяный священник ПЦУ с двумя девушками в авто устроил смертельное ДТП.