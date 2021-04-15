Возможное введение новых санкций против России со стороны США не поспособствуют встрече лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена. Также переговоры президентов не удастся провести в ближайшие несколько недель, как того хотел Вашингтон.

Об этом в четверг, 15 апреля, со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Представитель Путина, говоря о возможных санкциях США против России заявил, что "дыма без огня не бывает", однако комментировать "газетные сообщения" Кремль не намерен.

"Понятно, что дыма без огня не бывает. И, скорее всего речь, идет о каких-то уже "сливах" в американские газеты. Пока, конечно же, не будем ничего комментировать по газетным сообщениям, все-таки дождемся, если какие-то конкретные решения будут объявлены официального Вашингтона. Что касается санкций, то здесь подход - он никак не может измениться. Мы осуждаем любые санкционные такие устремления, считаем их незаконными, и в любом случае действует принцип взаимности в этом деле - взаимности так, чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы", - заявил Песков.



"Конечно, не хотелось бы все-таки в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле "шаг вперед - два шага назад", - добавил он.

Также пресс-секретарь президента РФ заявил, что новые санкции США не поспособствуют проведению переговоров Путина и Байдена.

"То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече - это однозначно", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, организовать встречу лидеров двух стран в ближайшие несколько недель не получится.

"Двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать. Этот вопрос по-прежнему находится в стадии анализа", - сказал пресс-секретарь.

Напомним, 13 апреля состоялся телефонный разговор Байдена и Путина, в ходе которого президент США заявил о поддержке территориальной целостности Украины. В тот же день в в Белом доме заявили, что Байден предложил своему российскому коллеге провести встречу.

Однако где именно состоится встреча лидеров государств на данный момент не решено. У Путина пока не ответили согласием на предложение о встрече и лишь заявили, что этот и другие вопросы проработают позже.

По данным журналистов, уже сегодня, 15 апреля США введут новые санкции против России. Новые ограничительные меры коснутся около десяти российских граждан и 20 юридических лиц, в том числе членов правительства РФ и сотрудников спецслужб.