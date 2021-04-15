В Украине суд заочно наложил арест на 12 самолетов российской авиакомпании, которые осуществляли пассажирские полеты в аннексированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым и Севастополя на своей странице в Facebook.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", что находится на временно оккупированной территории АР Крым", - говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что услугами одной из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Airbus".

"Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями на ТОТ АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов", - добавили в прокуратуре.

Ранее аналогичная мера была применена в отношении 199 самолетов. Также прокуратура обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов в базу международного розыска.

Напомним, 27 января правительство Украины ввело санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков. Причиной стало осуществление полетов в пределах запретной зоны над аннексированным Крымом.

Также мы рассказывали, что США сняли ограничения на полеты своих авиакомпаний возле Крыма.