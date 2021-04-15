Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила приглашения президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Киев на День Независимости и первый саммит Крымской платформы.

Об этом пишет Politico в четверг, 15 апреля.

"Зеленский написал фон дер Ляйен, чтобы пригласить ее в Киев на 30-ю годовщину независимости Украины, а также на первый саммит Крымской платформы, призванной выразить поддержку суверенитету Украины над полуостровом, захваченным и аннексированным Россией в 2014",- пишет издание.

В ответ на приглашение Зеленского глава администрации Бйорн Зайберт отправил письмо с отказом с собственной подписью, отказ объясняется "слишком плотным графиком", хотя в конце августа Брюссель и институции Евросоюза будут закрыты на летние каникулы. Также он выразил сожаления от имени главы Еврокомиссии. То, что ответила не сама Урсула фон дер Ляйен является нарушением протокола.

"Мы не комментирует корреспонденцию между Комиссией и властями третьих стран", - заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер, отказавшись прокомментировать инцидент.

У Зеленского также пока не комментировали произошедшее.

На данную новость отреагировал телеграм-канал "Политика страны".

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила отказ не лично, а через главу своей администрации Бйорна Зайберта, что является нарушением принятого протокола. В качестве причины отказа значится "слишком плотный график".

"Политико" по этому поводу иронично напоминает, что как раз в конце августа структуры Евросоюза будут закрыты на летние каникулы. То есть причина явно притянута за уши.

Реальный причины другие. Во-первых, не желание обострять отношения с Москвой, которая уже предупредила, что будет трактовать участие в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность.

Во-вторых, нежелание сидеть вместе с Эрдоганом, который активно поддерживает «Крымскую платформу». Накануне, напомним, Урсула фон дер Ляйен попала в скандал, когда на встреча с Эрдоганом ей не предложили стул.

Не исключено, что отказ главы Еврокомиссии будет не единственным по Крымской платформе. Возможно даже, что и Эрдоган не приедет, дабы не портить отношения с Россией", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киев на День независимости и саммит Крымской платформы приедут высокие представители США, однако кто именно на данный момент неизвестно.

Также мы писали, что послы G7 поддержали создание "Крымской платформы".