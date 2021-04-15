Госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заверил, что предстоящий в пятницу, 16 апреля, визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж не стоит воспринимать как сигнал о перспективе вступления страны в Евросоюз.

Об этом он сказал в интервью французскому "Еврейскому радио" (Radio J) в четверг, 15 апреля.

"Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать Украину. И мы, в частности, это делаем в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления (в ЕС - Ред.). Я не думаю, что это серьезная перспектива", - сказал Бон в четверг в интервью французскому "Еврейскому радио" (Radio J).

Напомним, завтра, 16 апреля, в 14:15 по киевскому времени в Елисейском дворце начнется встреча президентов Украины и Франции в формате рабочего обеда. Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил, что лидеры стран обсудят "наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине".

Также к переговорам по видеосвязи подключится и канцлер Германии Ангела Меркель. Таким образом в мероприятии будут участвовать трое из четырех лидеров Нормандского формата.

В марте этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение 5-10 лет Украина планирует стать членом Евросоюза.