Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в трехсторонних переговорах с главой украинского государства, а также с французским президентом Эммануэлем Макроном по видеосвязи.

Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности. Цель Путина - расколоть нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате является свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии", - заявил собеседник журналистов.

Напомним, 30 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трое из четырех лидеров стран Нормандского формата обсудили ряд вопросов, в том числе и эскалацию конфликта на Донбассе.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время состоятся трехсторонние переговоры Зеленского, Макрона и Меркель.

Завтра, 16 апреля, в 14:15 по киевскому времени в Елисейском дворце начнется встреча президентов Украины и Франции в формате рабочего обеда. Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил, что лидеры стран обсудят "наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине".