Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в день заседания СНБО обратился к журналистам и работникам СМИ с просьбой ответственно относится к освещению событий на Донбассе и не распространять дезинформацию.

Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook в четверг, 15 апреля.

По мнению секретаря СНБО в Кремле действуют "в строгом соответствии с канонами работы российских спецслужб в условиях военной агрессии", создавая антиукраинскую пропаганду и распространяя дезинформацию

"К сожалению, распространению фейков иногда бессознательно способствуют и сами СМИ, отчасти не проверяя достоверность полученных данных", - написал Данилов.

Согласно его словам, именно сегодня ответственное отношение к проверке информации имеет первостепенное значение. За последнее время выросло количество ложной информации и "попыток манипулирования сознанием людей".

"Уважаемые журналисты, уважаемые друзья! Настоятельно просим взвешенно и максимально точно подавать информацию в период активизации пропагандистской кампании со стороны РФ, не поддаваясь на провокации и не подыгрывая дезинформационное кампаниям, цель которых - ослабить нашу способность противостоять врагу. Лучшая наше оружие - Правда!", - резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, 11 марта решением СНБО был создан Центр противодействия дезинформации. Данное решение ввел в действие своим указом президента Владимир Зеленский 19 марта.

"Страна" подробно разбиралась, зачем в Украине создали такой Центр и с кем именно он будет бороться.