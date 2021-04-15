Более половины украинцев считают, что президент страны Владимир Зеленский, Минздрав, Кабмин и Верховная Рада неэффективно реагируют на угрозу коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи опросили 24-28 марта 2 000 респондентов старше 18 лет, которые проживают по всей Украине, кроме неподконтрольного Донбасса и аннексированного Крыма.

Оказалось, что в целом более половины участников опроса считают неэффективной работу центральной власти в борьбе с пандемией коронавируса. Так 31% респондентов отметили эффективность Зеленского в этом вопросе (8% считают его реакцию очень эффективной, 23% - скорее эффективной). 52% украинцев заявили об обратной точке зрения (29% считают его реакцию вообще не эффективной, 23% - скорее неэффективной).

Что касается Минздрава, всего 30% участников опроса заявили об эффективности его реакции на угрозу коронавируса (6% назвали ее очень эффективной, 24% - скорее эффективной). 54% респондентов посчитали ведомство неэффективным в этом вопросе (30% - вообще неэффективным, 24% - скорее неэффективным).

18% считают эффективным реагирования Кабинета Министров Украины, 16% - Верховной Рады, более 60% - неэффективным по сравнению с ноябрем. В 2020 году наблюдается некоторое снижение положительных оценок реагирования на угрозу коронавируса органов центральной власти.

Социологи выяснили, что по сравнению с ноябрем 2020 года, сейчас наблюдается некоторое снижение положительных оценок реагирования на угрозу коронавируса органов центральной власти.

Напомним, украинцы назвали топ главных проблем страны: война на Донбассе и безработица оказались выше коронавируса.

Также мы писали о том, что от коронавируса, по данным социологов, готовы вакцинироваться менее четверти украинцев.