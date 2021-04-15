Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призывает Россию прекратить наращивать войска возле украинских границ. Вместе с тем он не видит оснований останавливать строительство газопровода "Северного потока-2" в условиях обострения конфликта.

Об этом он заявил в эфире телеканала ARD, сообщает немецкое издание Handelsblatt в среду, 15 апреля.

"Эта дискуссия продолжается долго. Это (остановка строительства "Северного потока-2 - Ред.) не привело бы обязательно к изменению поведения России, я думаю, все было бы наоборот", - заявил глава МИД Германии.

Маас призывает Россию прекратить стягивать военную технику к границе с Украиной, добавив, что "Москва не заинтересована в восстановлении боев на Донбассе".

Напомним, "Северный поток-2" построен уже на 95%. Ранее в Германии оценили фактическую готовность "Северного потока-2" в 98%. В Дании заявили, что достроить газопровод планируют в сентябре 2021 года.

Между тем США резко активизируют усилия по противодействию завершению укладки газопровода. Белый дом рассматривает возможность назначения спецпосланника для форсирования переговоров с европейскими странами о сворачивании проекта.