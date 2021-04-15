В Харькове националисты требуют уволить преподавателя Харьковской государственной академии наук, 72-летнюю Наталью Семейкину. За то, что она высказалась в соцсетях на тему конфликта на Донбассе.

Ее обвинили в сепаратизме и назвали "ватой".

Причем конфликт изначально мог быть исчерпанным, поскольку каждый остался при своем мнении, а Семейкина удалила свои комментарии.

Однако националисты продолжили давления - чтобы добиться если не извинений, то затравить жертву и лишить ее работы. Как это было в отношении преподавательницы университета Драгоманова Евгении Бильченко, которую уволили, обвинив в "российской пропаганде".

Разбирались, в причинах нового скандала между преподавателями и националистами.

Предпосылки конфликта в Facebook

Все началось с перепоста волонтера благотворительного фонда "Харьков с тобой" Ребекки Беки. Она прокомментировала мнение журналиста Александра Михельсона о "полезных идиотах Кремля".

В частности, Михельсон там оспаривает, что Путин "лезет в Украину" для защиты русскоязычных.

Наталья Семейкина оставила под перепостом Беки комментарий: "Выпендреж и больше ничего. А куда лезут не русскоязычные?", - намекнула она на вторую сторону конфликта, то есть ВСУ.

"Полезли на Донбасс Турчинов и вся банда. У меня там полно студентов, которые пишут правду. Хорошо, что есть Путин, может всех не добьют", - заявила преподаватель.

Этот комментарий преподавателя и вызвал у националистов возмущение. Они начали называть Семейкину "ватницей". Она намекнула на последствия Майдана и сказала, что нужно еще заслужить называться "ватой":

"Надо еще заслужить называться ватой, поскольку у вас и таких определений не будет. Ничего за 30 лет сами не сделали и не научились. Только оскорблять и кричать кричалки. Сотворите что-то такое, чтобы из страны никто никуда не сбегал, нормально трудился, учился и лечился. Особенно если с интеллектом не слишком".

При этом видно, что своих обидчиков преподаватель знает лично, поскольку обращается по имени к волонтерше-Ребекке: "Лена, а советчики европейские и американские тебе ближе к телу. Не понимаешь, под чью дудку прыгаете. Продолжайте!", - написала Семейкина.

Националисты перешли на личность, стали забрасывать преподавательницу провокационными вопросами, мол где та "была последние 30 лет?" и "что хорошего за это время сделала для государства Украина?". После чего автор скандального поста заявила, что "продолжит прыгать сколько хватит сил".

Семейкина дискуссию прекратила, удалив все свои комментарии, но местные СМИ успели сделать скриншоты переписки.

Националисты и "Миротворец"

В спор двух женщин вмешались праворадикалы организации "Фрайкор" (аналогично именовали себя отряды правых добровольцев в Германии после Первой мировой войны, многие из которых затем влились в нацистскую партию - Ред.).

Националисты с закрытыми лицами пришли под двери Харьковской государственной академии наук, где работает Наталья Семейкина.

Националисты развернули на крыльце вуза баннер с предупреждением: "Вата в голове? Нет места на кафедре".

14 апреля они также опубликовали требование у себя в Telegram - уволить Семейкину из вуза.

"Недавно в Facebook разгорелся скандал из-за высказываний доцента Харьковской государственной академии культуры Натальи Семейкиной (кафедра гуманитаристики и искусствоведения), любительницы "русского мира" и Путина.

На 7 году войны академия КУЛЬТУРЫ становится убежищем для ватных "доцентов" путинофилов, какой культуре они учат будущее нашего государства - украинских студентов?

Бойцы фрайкора провели предупредительную акцию перед академией культуры. Мы требуем немедленного увольнения Натальи Семейкинои из Харьковской государственной академии культуры!

Призываем студенчество академии бойкотировать эту ватную @волочь, в вашем доме завелась ватная крыса, выгоните ее!", - пишут "фрайкоровцы"

Спустя несколько часов Наталью Семейкину внесли в базу скандального сайта "Миротворец" с формулировкой "Антиукраинский пропагандист. Распространение кремлевской пропаганды. Отрицание российской агрессии".

И требованием к правоохранительным органам рассматривать заявление "Миротворца" как заявление о совершении Семейкиной "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Рассмотрят вопрос об увольнении. Реакция вуза

Ректорат вуза также отреагировал на ситуацию, выразив возмущение высказываниями Натальи Семейкиной.

"Считаем подобные высказывания недопустимыми и такими, которые полностью дискредитируют г. Семейкину как преподавателя образовательного учреждения", - говорится в заявлении ХГАК.

Также руководство вуза сообщило, что делом занимается СБУ. И дали понять, что Семейкину могут уволить.

"Академия культуры не имеет отношения к подобным высказываниям. На сегодня этим вопросом занимается СБУ. Мы проведем разъяснительную работу с работниками заведения, чтобы избежать таких ситуаций в будущем", - прокомментировал первый проректор ХГАК Юрий Лошков.

Он также добавил, что вопрос увольнения преподавателя рассмотрят на кадровой комиссии:

"Человек просто не думает о последствиях своих высказываний. Или если она действительно имеет такую ​​точку зрения и такие убеждения, то ей, конечно, не место в качестве преподавателя, украинского педагога", - отметил Лошков.

По словам проректора, Семейкина не объяснила академии свою позицию, у нее выключен телефон.

Что известно про Наталью Семейкину

Наталье Семейкиной 72 года. Она преподает на факультете аудиовизуальных искусств, на кафедре гуманитаристики и искусствоведения, является кандидатом филологических наук, доцентом.

На сайте академии культуры написано, что у нее 46-летний научно-педагогический стаж. Она является автором 130 научных публикаций.

Преподает следующие дисциплины: историю мировой литературы; современный литературный процесс; историю античной литературы; историю зарубежной литературы средних веков, эпохи Возрождения, ХVII-ХVIII вв.; историю мировой литературы ХІХ в.; историю мировой литературы на рубеже ХІХ - ХХ и ХХ вв.; теорию драматургии.

На своей странице в Facebook она в последнее время удалила многие посты.

Например, пост о секретных лабораториях Пентагона.

Ее страница в Одноклассниках - более информативна. Известно, что Семейкина - харьковчанка, выпускница школы № 132 и университета им. Каразина.

Однако преподаватель не заходила на свою страницу с 2017 года. Здесь всего три заметки, а в качестве статуса закреплены слова: "Поздравляю всех с Днем Победы".

Также Наталья Николаевна отметила лайком такое сообщение:

"Мне страшно от того, в какой стране я живу! Люди думают, что снося памятники архитектуры они станут лучше жить?! Каким же низким интеллектом надо обладать, чтобы искренне считать, что памятник Ленину решит все проблемы в стране! Хочется верить, что скоро это все закончится, и в нашей стране воцарит мир и спокойствие, а это стадо хулиганов и отморозков понесут заслуженное наказание!", - говорится в сообщении, датированном 29 сентября 2014 года, через день после того как на площади Свободы в Харькове повалили памятник Ленину.