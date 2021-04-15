Весной 2021 года украинцы считают самыми важными для страны проблемами военный конфликт на Донбассе, безработицу и эпидемию коронавируса. При этом в топ-3 личных проблем для жителей страны оказались низкий уровень зарплаты, повышение коммуналки и пандемия Covid-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группы "Рейтинг".

Социологи 24-28 марта опросили 2 000 украинцев старше 18 лет, которые проживают во всех областях, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса. Респондентам предложили выбрать по три основных проблемы для страны и для себя лично.

Оказалось, что ключевыми проблемами страны украинцы считают военный конфликт на Востоке Украины (47%), отсутствие работы, безработицу (37%) и эпидемию коронавируса (35%). При этом, по сравнению с прошлым летом, немного возросло число респондентов, которые отмечают первые две из перечисленных проблем, а вот количество тех, кто называют основной проблемой пандемию, увеличилось почти вдвое.

27% участников опроса считают важной проблемой для страны низкий уровень зарплат и пенсий, 21% - взяточничество и коррупцию во власти, по 19% - некомпетентность власти и повышение тарифов на коммунальные услуги, 16% - невозможность получить качественное медицинское обслуживание.

При этом на личном уровне важнейшими проблемами респонденты считают низкий уровень зарплат и пенсий (38%) и повышение тарифов на коммунальные услуги (35%). Эпидемия коронавируса личной проблемой считают 25%, военный конфликт на востоке Украины - 24%, повышение цен на основные товары и услуги - 23%, отсутствие работы, безработицу - 23%, невозможность получить качественное медицинское обслуживание - 16%, взяточничество и коррупцию во власти - 14%, некомпетентность власти - 13%. С июля 2020 значительно возросло количество тех, кто считают личными проблемами повышение тарифов и эпидемию коронавируса.

Напомним, что в 2018 году главными проблемами украинцы также считали конфликт на Донбассе и цены на коммуналку.

Также мы сообщали, что осенью 2020 года война на Донбассе и безработица вошли в топ-3 главных проблем украинцев.