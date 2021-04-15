Министр здравоохранения Министр Степанов заявил, что в пятницу, 16 апреля, в Украину поступит 117 тысяч доз вакцины американской компании "Pfizer" в рамках программы COVAX.

Об этом он рассказал в эфире программы на телеканале "Украина 24".

"Мы (Минздрав - Ред.) ожидаем ее (вакцину Пфайзер - Ред.) завтра (16 апреля - Ред.). У нас есть соответствующее подтверждение от COVAX, что завтра должно приехать 117 тысяч доз", - заявил Степанов.

Также он добавил, что у Минздрава есть расширенные документы относительно того, куда прибудет самолет, но он пока не готов рассказывать подробную информацию, так как но поставки обещали с 15 февраля, но постоянно переносили.

Напомним, вчера Степанов говорил, что уже на этой неделе в стране ожидают первые дозы Pfizer, однако дату он тогда не назвал. Ранее он заявлял, что поставку Pfizer по COVAX Украина ожидает 14 апреля.

На сегодняшний день в Украине используют индийскую вакцину от коронавируса Covieshield (AstraZeneca) и CoronaVac, в ближайшее время ожидается препарат южнокорейского производителя SK Bioscience, а также вакцина от Pfizer. Мы публиковали состав вакцин от коронавируса, которыми прививают и будут прививать украинцев.