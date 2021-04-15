Сегодня, 15 апреля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое перенесли на один день раньше обычного из-за визита президента Зеленского в Париж. На повестке дня - ситуация на Донбассе и вопросы национальной экономики.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На заседании СНБО под председательством Владимира Зеленского планируют обсудить вопросы безопасности на востоке Украины, второй расширенный пакет персональных санкций по отношению к организаторам контрабандных схем, кибербезопасность, вопросы экономической безопасности государства и отдельные вопросы от президента.

"Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами", - говорится в сообщении.

Напомним, традиционно заседание СНБО Украины проходят по пятницам. Но в прошлый раз его отменили из-за поездки Зеленского на Донбасс, а на этой неделе перенесли из-за визита президента в Париж.

Также мы писали, что согласно данным источника, на сегодняшнем заседании могут ввести санкции против политиков и бизнесменов с двойным гражданством.