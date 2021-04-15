Космонавтам и кандидатом в космонавты "Роскосмоса" поднимут зарплаты на 70% и 50% соответственно. Теперь опытные космонавты будут получать около 500 тыс. рублей (примерно 182 тыс. грн или 6,5 тыс. долларов).

Об этом первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил ТАСС.

"Президент (России - Ред.) объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% – чуть меньше 300 тыс. рублей ( примерно 109 тыс. грн) в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% – их зарплата чуть больше, чем 500 тыс. рублей в среднем", – сказал Овчинников.

При этом, как заявил Овчинников, зарплаты российских космонавтов все еще значительно ниже, чем у их западных коллег. Например астронавты НАСА в среднем получают $8-9 тыс. (223-251 тыс. грн).

Напомним, в марте "Роскосмос" запустил ракету "Союз" с 38 спутниками на борту.

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