В Мариуполе зафиксировали очередное передвижение колонны украинской военной техники.

Видео опубликовал в Instagram местный паблик Mariupolike.

Пользователи соцсети утверждают, что технику, которая двигается по городу, удалось снять утром в среду, 14 апреля.

Еще один ролик, который публикуют пользователи соцсетей, был, как утверждается, снят под Мариуполем. В колонне украинской военной техники видны танки.

"В общем, пока не похоже, что стороны собираются войска отводить", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что ранее "Страна" писала о том, что происходит на Донбассе и почему продолжают стягиваться войска.

Также мы сообщали, что Россия перебросила "Искандеры" в приграничную с Украиной область, заявляя, что это для участия в параде.