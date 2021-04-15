Появилось фото мужчины, который погиб вчера в Донецке в результате обстрела.

Фото опубликовало "представительство ДНР в СЦКК".

Судя по снимку, снаряд взорвался около панельной пятиэтажки, на окнах отсутствуют стекла, вероятно, из-за поражения взрывной волной или осколками.

В момент гибели мужчина находился на кухне квартиры

"Как сообщалось ранее, вчера, в результате обстрела ВФУ по ул. Новороссийская, 15, погиб мужчина 1962 г.р.", - говорится в подписи к фото.

Фото: ул. Новороссийская, 15, Донецк

Позже телеграм-каналы Донецка распространили и видео из квартиры, которая, как сообщается, пострадала от снаряда.

Напомним, утром, 15 апреля, в "СЦКК ДНР" заявили об обстреле Киевского района. Украинская сторона гибель мирного жителя пока не подтвердила.

Ранее ОБСЕ сообщила о трехкратном росте числа обстрелов на Донбассе