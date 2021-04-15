Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не принимает чьей-либо стороны в кризисе отношений между Россией и Украиной.

Об этом со ссылкой на комментарий министра каналу NTV сообщает "Интерфакс".

"Мы не принимаем чьей-либо стороны. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе", - сказал Чавушоглу.

Кроме того, глава турецкого МИД подтвердил информацию о том, что США отменили проход своих военных кораблей в Черное море.

"Вчера США устно подтвердили нам, что отменили проход. Письменного уведомления пока нет", - заявил Мевлют Чавушоглу.

Напомним, информация об отмене планов США отправить военные корабли в Черное море появилась после разговора Байдена с Путиным.

Также мы писали о том, что недавно в Турции с Визитом побывал президент Украины Владимир Зеленский. "Страна" сообщала, какие договоренности мог привезти Зе из этой поездки.