В четверг, 15 апреля, в 10:00 Печерский райсуд Киева должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменен. Однако Тупицкий уже в третий раз заседание не явился.

Напомним, меру пресечения Тупицкому должны избирать по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

В ходатайстве по избранию меры пресечения следствие просит суд взять Тупикого под залог в сумме 45 400 гривен, а также обязать его не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КСУ, не посещать помещение и здание КСУ, сдать на хранение документы для выезда за границу.

В связи с неявкой Тупицкого заседание суда перенесли на четверг, 29 апреля, на 09:00. Отметим, что он также не пришел на заседание 2 и 7 апреля.

Напомним, 26 февраля президент подписал указ об отстранении главы КСУ сроком на два месяца с этой должности.

Также мы писали, что ГБР открыло новое дело против Тупицкого. Ему инкриминируют самовольное присвоение властных полномочий.