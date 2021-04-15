В Японии считают возможной отмену Олимпиады-2020 в Токио, которую из-за пандемии перенесли на лето 2021 года. В случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится, соревнования проводить не будут.

Об этом сообщает Reuters.

По словам генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи, если Олимпийские игры будут способствовать распространению инфекции, "тогда для чего они нужны".

Кроме того, ожидается, что четвертая волна коронавируса наступит менее чем через 100 дней после запланированного начала Игр.

Министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно заявил в эфире телеканала "Асахи", что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут пройти полностью без зрителей. Ранее организаторы приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков.

Напомним, Япония зарезервировала целый отель для спортсменов с коронавирусом, которые приедут на Олимпиаду в Токио.

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