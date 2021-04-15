В "Слуге народа" объявили об окончательной победе своего кандидата Василия Вирастюка на довыборах в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба политсилы.

"Теперь официально. Василий Вирастюк победил на 87-м округе: ОИК приняла уточненный протокол об итогах голосования на довыборах в Верховную Раду. Спасибо каждому за поддержку, каждому из 15 536 избирателей", - сказано в сообщении.

Кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко отстал от Вирастюка всего на 422 голоса.

Отметим, что это уже второй раз, когда "Слуги народа" объявляют о победе своего кандидата. В прошлый раз они заявляли об этом после окончания обработки 100% протоколов комиссий.

В тоже время сейчас продолжатся суды, в которых Шевченко оспаривает победу Вирастюка.

Напомним, "Страна" писала о том, как на 87-м округе организовали победу Вирастюку.

Также мы сообщали, что Александр Шевченко обвинял политсилу оппонента в фальсификациях, а 12 апреля суд отменил итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе.