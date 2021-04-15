В Покровске, Донецкой области, во дворе жилого дома во время сжигания листвы произошел взрыв. Пострадал подросток, его госпитализировали.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС

"14 апреля в 16:00 в Главное управление поступила информация о взрыве неизвестного предмета ул. Томанова в г.. Покровск. На место происшествия выехали специалисты 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Было установлено, что при проведении населением сжигания листвы во дворе 3-х этажного жилого дома произошел одиночная детонация неизвестного предмета. В результате происшествия пострадал подросток, который был госпитализирован в Центральную районную больницу города Покровск", - говорится в сообщении

В ГСЧС уточнили, что разрушений в результате детонации нет. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.

"Уважаемые граждане! Спасатели Донетчины обращают ваше внимание на то, что сжигание остатков сухой растительности категорически запрещено! Это может иметь катастрофические последствия! Кроме того, в случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещено их трогать, перемещать, а тем более разбирать или бросать в огонь! Необходимо немедленно вызвать Службу спасения по телефону "101"", - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, 2 апреля в Донецкой области из-за взрыва погиб пятилетний ребенок. В "ДНР" заявили, что ребенка убил беспилотник ВСУ. Киев отрицает причастность. Расследованием гибели пятилетнего Влада Шихова занимается Следком РФ.