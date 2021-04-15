В Украине продолжается кампания вакцинации от коронавируса. Впрочем, прививки делают не во всех регионах. Так, например, в Черкасской области вакцинация не проводилась пять дней подряд.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

В последний раз прививку от коронавируса в Черкасской области делали 9 апреля. По данным местной облгосадминистрации, по состоянию на 12 апреля в регионе сделали 16 198 прививок и вакцины не осталось. Вчера область получила 4 720 доз китайского препарата Sinovac, поэтому вакцинацию должны продолжить сегодня.

С начала кампании в Украине сделали уже 419 297 прививок от коронавируса. Из них больше всего в Киеве - 39 028, а меньше всего в Черниговской области - 7 603.

Всего за вчера сделали 15 744 прививки от коронавируса. Все - первая доза. Из них 15 536 - вакциной AstraZeneca (Covishield), 208 - Sinovac.

С начала кампании вакцинации в Украине первую дозу получили 419 295 человек, вторую дозу - 5 (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Напомним, в Украине начали делать прививки вакциной CoronaVac, Pfizer привезут уже на этой неделе.

Также мы писали о том, что в Раде хотят перекинуть 6,5 млрд гривен с финансирования больниц на вакцины от коронавируса.