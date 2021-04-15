Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, который ранее заявил, что не знает, зачем Россия концентрирует войска у границ с Украиной и в Крыму, изменил свое мнение. Он выразил беспокойство и заявил, что возможны "отдельные военные вторжения РФ".

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Думаю, очевидно, российское разворачивание сил в Крыму и вдоль границ Украины на Донбассе составляют серьезное беспокойство. Накопление сил достигло момента, когда оно, среди прочего, может стать основой для отдельных военных вторжений", - сказал Бернс.

Бернс также добавил, что из его опыта (он занимал пост посла США в России в 2005-2008 годах - Ред.) не стоит недооценивать президента России Владимира Путина и то, как "российские власти могут использовать свою силу".

Вместе с тем, директор ЦРУ отметил, что действия Москвы возле украинских границ могут также быть направлены на "попытки запугать украинскую власть и отправить сигнал Соединенным Штатам".

Ранее мы рассказывали, что глава украинской разведки прогнозирует рост численности российских войск у границ Украины к 20 апреля до 110 тысяч.

Также сообщали, что в Минобороны считают, что Россия собирается хранить ядерное оружие в Крыму и готовит атаку на Украину.