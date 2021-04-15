В "ДНР" заявили, что в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецке погиб мужчина, а также повреждены жилые дома. Сообщается, что обстрелу подвергся Киевский район Донецка, Старомихайловка, Лозовое, Веселое, Ясное.

Об этом говорится в ежедневной сводке представительства "ДНР" в СЦКК.

"Украинская сторона в СЦКК игнорировала все наши запросы режима тишины путем задействования координационного механизма. По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ по ул. Новороссийская, 15, погиб мужчина 1962 г.р", - говорится в сообщении.

Позже в СЦКК опубликовали и фото погибшего мужчины.

В утренней сводке штаба ООС о гибели мирного жителя не сообщается.

Ранее в Донецке заявили, что Киев разблокировал доставку международной гуманитарной помощи на Донбасс.

Напомним, Данилов пообещал европейским послам не возвращать Донбасс силой.