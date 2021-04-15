Пока в Киеве продлевают локдаун, в других крупных городах Украины уже начали снимать карантинные ограничения.

Их выводят из "красных" зон. А местная власть идет на уступки бастующему бизнесу, перевозчикам, открывает школы, рынки и ТРЦ, ДК и фитнес-центры.

Причем иногда на смягчение идут даже в "красных" зонах - не спрашивая позволения у центра.

Разбирались, кто уже вышел из жесткого карантина и возвращается к относительно нормальной жизни.

Ужгород

Закарпатье вышло из "красной" зоны и перешло в "желтую" 11 апреля. Но смягчать карантин там стали гораздо раньше.

Так, в Ужгороде с 6 апреля возобновил работу общественный транспорт. Об этом писал мэр города Богдан Андреев.

По решению региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям разрешены все перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в том числе на городских автобусных маршрутах, исключительно на местах для сидения.

Однако водители и пассажиры должны быть в респираторах или защитных масках.

Ивано-Франковск

Областной центр, с которого началась весенняя вспышка коронавируса, перешел с красной зоны карантина в желтую с 10 апреля. Уже восстановлено очное обучение в школах и училищах, открыты рынки, рестораны, торговые центры, спортзалы и все остальное.

Городской и пригородный транспорт работает в обычном режиме - но только сидячие места. "Радуемся, но очень прошу франковцев не забывать об осторожности и быть ответственными за свое здоровье и здоровье близких" - призвал городской голова Руслан Марцинкив.

Ослабление карантина на Франковщине - важный момент, поскольку этот регион один из главных туристических хабов Прикарпатья. Уже открылся горнолыжный курорт "Буковель".

Ровно

Власти Ровно, которое с конца марта находится в "оранжевой" зоне карантина, с 15 апреля смягчают карантинные ограничения.

В городе возобновляются все бесплатные льготные перевозки, а с 19 апреля дети 1-11 классов вернутся в школы. Школы эстетического воспитания и учреждения клубного типа также смогут полноценно работать.

Власти обещают усилить контроль за соблюдением санитарных норм и противоэпидемических мероприятий в дошкольных учебных заведениях, заведениях общественного питания, физической культуры и спорта, на рынках.

Житомир

В Житомире, который относится к "красной" зоне, также "пошли другим путем".

Горисполком разрешил предпринимателям размещать летние площадки кафе и ресторанов с 12 апреля. Согласовано размещение открытых площадок 16 субъектам хозяйствования. Разрешение предоставляется на 2 месяца.

"Понимаю, что во время карантина бизнес несет убытки. Поэтому делаем это по упрощенной системе. Предприниматели только подают заявку на размещение и эскиз площадки. Уже подано 53 заявки, они обрабатываются. Такой алгоритм действовал и в прошлом, когда пандемия только началась", - говорит мэр города Сергей Сухомлин.

Среди требований - озеленение территории летней террасы и небрендированная мебель из натуральных материалов.

Это, пожалуй, и весь перечень карантинных послаблений. Но и он выбивается из установленных правительством запретов красной зоны.

Кто ужесточает карантин?

Остальные города, наоборот, ужесточают карантин. Вчера локдаун до 30 апреля продлили в Киеве. За время действия карантина с 20 марта по сейчас, число заболевших и умерших выросло в два раза. То есть улучшения нет - скорее замедление роста.

Так, в Запорожье, где ситуация с коронавирусом движется по наихудшему "итальянскому сценарию", общественный транспорт будет ходить только в часы пик, закрываются летние площадки кафе и ресторанов.

Во Львове по решению местных властей также продлили жесткий локдаун до 19 апреля. По словам мэра города Андрея Садового, городская комиссия по ЧС проведет мониторинг эпидситуации и примет решение о работе летних террас, непродовольственных рынков и посещении начальной школы.

Тернополь и Чернигов ужесточили карантин с 8 апреля. Усиление карантинных мер коснутся массовых мероприятий, работы учреждений культуры и заведений общепита.

На данный момент в "красной зоне" находится 13 регионов. Но правительство, которое раньше обещало ввести общенациональный локдаун при фиксации этого показателя, теперь заявило, что делать этого не нужно - ситуация улучшается.