Пока в Киеве продлевают локдаун, в других крупных городах Украины уже начали снимать карантинные ограничения.
Их выводят из "красных" зон. А местная власть идет на уступки бастующему бизнесу, перевозчикам, открывает школы, рынки и ТРЦ, ДК и фитнес-центры.
Причем иногда на смягчение идут даже в "красных" зонах - не спрашивая позволения у центра.
Разбирались, кто уже вышел из жесткого карантина и возвращается к относительно нормальной жизни.
Ужгород
Закарпатье вышло из "красной" зоны и перешло в "желтую" 11 апреля. Но смягчать карантин там стали гораздо раньше.
Так, в Ужгороде с 6 апреля возобновил работу общественный транспорт. Об этом писал мэр города Богдан Андреев.
По решению региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям разрешены все перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в том числе на городских автобусных маршрутах, исключительно на местах для сидения.
Однако водители и пассажиры должны быть в респираторах или защитных масках.
Ивано-Франковск
Областной центр, с которого началась весенняя вспышка коронавируса, перешел с красной зоны карантина в желтую с 10 апреля. Уже восстановлено очное обучение в школах и училищах, открыты рынки, рестораны, торговые центры, спортзалы и все остальное.
Городской и пригородный транспорт работает в обычном режиме - но только сидячие места. "Радуемся, но очень прошу франковцев не забывать об осторожности и быть ответственными за свое здоровье и здоровье близких" - призвал городской голова Руслан Марцинкив.
Ослабление карантина на Франковщине - важный момент, поскольку этот регион один из главных туристических хабов Прикарпатья. Уже открылся горнолыжный курорт "Буковель".
Ровно
Власти Ровно, которое с конца марта находится в "оранжевой" зоне карантина, с 15 апреля смягчают карантинные ограничения.
В городе возобновляются все бесплатные льготные перевозки, а с 19 апреля дети 1-11 классов вернутся в школы. Школы эстетического воспитания и учреждения клубного типа также смогут полноценно работать.
Власти обещают усилить контроль за соблюдением санитарных норм и противоэпидемических мероприятий в дошкольных учебных заведениях, заведениях общественного питания, физической культуры и спорта, на рынках.
Житомир
В Житомире, который относится к "красной" зоне, также "пошли другим путем".
Горисполком разрешил предпринимателям размещать летние площадки кафе и ресторанов с 12 апреля. Согласовано размещение открытых площадок 16 субъектам хозяйствования. Разрешение предоставляется на 2 месяца.
"Понимаю, что во время карантина бизнес несет убытки. Поэтому делаем это по упрощенной системе. Предприниматели только подают заявку на размещение и эскиз площадки. Уже подано 53 заявки, они обрабатываются. Такой алгоритм действовал и в прошлом, когда пандемия только началась", - говорит мэр города Сергей Сухомлин.
Среди требований - озеленение территории летней террасы и небрендированная мебель из натуральных материалов.
Это, пожалуй, и весь перечень карантинных послаблений. Но и он выбивается из установленных правительством запретов красной зоны.
Кто ужесточает карантин?
Остальные города, наоборот, ужесточают карантин. Вчера локдаун до 30 апреля продлили в Киеве. За время действия карантина с 20 марта по сейчас, число заболевших и умерших выросло в два раза. То есть улучшения нет - скорее замедление роста.
Так, в Запорожье, где ситуация с коронавирусом движется по наихудшему "итальянскому сценарию", общественный транспорт будет ходить только в часы пик, закрываются летние площадки кафе и ресторанов.
Во Львове по решению местных властей также продлили жесткий локдаун до 19 апреля. По словам мэра города Андрея Садового, городская комиссия по ЧС проведет мониторинг эпидситуации и примет решение о работе летних террас, непродовольственных рынков и посещении начальной школы.
Тернополь и Чернигов ужесточили карантин с 8 апреля. Усиление карантинных мер коснутся массовых мероприятий, работы учреждений культуры и заведений общепита.
На данный момент в "красной зоне" находится 13 регионов. Но правительство, которое раньше обещало ввести общенациональный локдаун при фиксации этого показателя, теперь заявило, что делать этого не нужно - ситуация улучшается.