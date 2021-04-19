Третья неделя апреля подарит возможности тем, кто готов проявить инициативность и настойчивость. Знаки зодиака столкнутся с необходимостью решения давних проблем. У воздушных знаков (Близнецы, Весы и Водолеи) намечаются перспективы карьерного роста. Представителей водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы) могут ожидать финансовые риски и обман, нужно быть аккуратнее. Огненных знаков (Овен, Лев, Стрелец) ожидает успех, если они проявят ответственность и активность в рабочих делах. Земные знаки (Телец, Дева, Козерог) ждет благоприятная неделя для начала новых проектов.

Луна в фазе роста начнется с 20 апреля, она будет в созвездии Льва и придаст сил амбициозным знакам зодиака, которые могут использовать свои ресурсы с умом. Выходные будут способствовать обобщению всех событий недели и гармонизации душевного состояния.

А теперь конкретнее по знакам Зодиака.

Овен (21 марта - 20 апреля)

На этой неделе в фокусе вашего внимания окажутся отнюдь не рабочие дела, а вопросы семьи и личной жизни. В понедельник может усугубиться общение с вашим избранником. Звезды советуют вам избегать конфликтов и сосредоточиться на карьере. Тогда к 23 апреля вам удастся урегулировать даже самые серьезные ссоры и не запустить профессиональные обязанности.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Начало недели будет невероятно продуктивным. Впереди вас ждут финансовые перспективы. Уже во вторник 20 апреля ожидаются первые денежные поступления из нового источника. Последующие дни будут стабильными, если вы проявите здравомыслие и откажетесь от импульсивных поступков и спонтанных покупок.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Эта неделя поставит вас перед выбором - либо посвятить себя семье и приостановить на время трудовую гонку, либо успеть все по работе и пустить на самотек бытовые вопросы. Спросите себя, чего вы хотите на самом деле и приступайте к реализации приоритетных проектов. Близнецам-руководителям захочется проследить за трудовой дисциплиной в коллективе, постарайтесь сделать это деликатно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Эта неделя подарит Ракам немало радостных событий, уверенности и хорошего настроения. В среду не упустите важный момент, когда ваше положение на работе может заметно укрепиться. К пятнице гора дел, которая еще вчера вам казалась непреодолимой, растает за счет свежих взглядов и новых идей.

Лев (23 июля - 23 августа)

Дни с 19 по 25 апреля подарят прекрасную возможность для развития собственного дела или открытия бизнеса. Главное действовать активно, а не ждать манны небесной. Рассчитывайте на собственные силы, и только потом на надежный тыл союзников и ту помощь, которую вам предложат компаньоны.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Неделя с 19 по 25 апреля - благоприятный период, чтобы уладить проблемы в деловой сфере. Не позволяйте коллегам решать свои дела за счет вас, не позволяйте ничего лишнего ни себе, ни партнерам. В четверг некоторых представителей знака ждет успех на бирже или после приобретения пакета ценных акций.

Весы (24 сентября - 23 октября)

В это время у вас будет достаточно возможностей, чтобы улучшить результаты делового общения с руководством, показать себя успешным в публичных выступлениях и проведении совещаний с бизнес-партнерами. Звезды не удивятся, если уже с сегодняшнего дня вы решите порадовать коллег новыми интересными проектами. Вас ждет удача!

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В период с 19 по 25 апреля необходимо присмотреться к окружающим и прислушаться к интуиции. Это благоприятное время для общения с людьми, близкими вам по духу. Однако вам предстоит показать свои лучшие человеческие качества: готовность сопереживать и помогать коллегам. Ваша отзывчивость обязательно будет вознаграждена.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Неделя вдохновит вас на новые гениальные задумки. Но прежде, чем воплощать их в жизнь, не забывайте напоминать себе, что помимо права на труд вы также имеете право на отдых. Поэтому различного рода перерывы принесут рабочему процессу лишь пользу, ведь всегда лучше приступать к многообещающим проектам на свежую голову.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Старайтесь избегать конфликтов на работе, чтобы не испортить отношения со своими коллегами или начальством. Соблюдайте рабочий дресс-код, ваш внешний вид сыграет весомое значение в урегулировании любых рабочих моментов. Лучше одеваться так, как допустимо в вашей фирме. Такой подход к работе понравится руководству.

Водолей (21 января - 20 февраля)

На этой неделе для Водолеев главное правильно составить план действий и уверенно идти к поставленным целям. Не упустите шанс совершить прыжок в карьере - каждый рабочий день может дарить вам новые возможности для профессионального роста. Также неделя станет благоприятной для поиска работы, поэтому смело планируйте в эти дни собеседования.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рыбы, которые занимаются предпринимательством или бизнесом, могут потерпеть неудачу в процессе деловых переговоров в середине недели. Чтобы не усугубить ситуацию, важно сохранять спокойствие и попытаться пойти на компромисс. Родные и близкие могут дать вам дельные советы по решению проблем.