В ОБСЕ заявили о резком увеличении количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, которое фиксируется в течение двух последних недель.

Об этом свидетельствует заявление специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау, обнародованное на сайте организации.

"По данным СММ (Специальная мониторинговая миссия - Ред.), количество нарушений, зафиксированных за последние две недели, достигло максимума в этом году и было в три раза больше, чем за тот же период ранее", - заявила Хайди Грау.

По данным ОБСЕ, наибольший всплеск огневой активности наблюдался 2 и 3 апреля (1 170 и 1 355 нарушений прекращения огня соответственно, сколько с какой стороны - не уточняется), сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

По словам Грау, за последние две недели также произошло значительное усиление ограничений и препятствий для свободы передвижения СММ ОБСЕ. С начала года было 122 таких случая, 92% из них в неподконтрольных Киеву районах (против 96% в 2020).

Также миссия расширила применение своих технических средств наблюдения, включая беспилотники и камеры. И в последнее время беспилотники ОБСЕ прицельно обстреливают и подвергаются воздействию радиопомех.

Напомним, неделя на Донбассе началась с гибели еще одного бойца ВСУ.

Также мы писали о том, что недавно на Донбассе беспилотник убил бойца ВСУ, еще двое были ранены.