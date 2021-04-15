Центр противодействия дезинформации спустя месяц после его создания не смог разоблачить ни одного фейка, сославшись на незавершенность организационного процесса в данном органе.

Об этом со ссылкой на ответ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщают "Украинские новости" в четверг, 15 апреля.

Отметим, Центр противодействия дезинформации создан решением СНБО от 11 марта, которое было введено в действие указом президента Украины Владимира Зеленского

"Сейчас идет процедура разработки и согласования положения о Центре противодействия дезинформации, после утверждения которого будут наработаны формы и содержание аналитических отчетов Центра", - говорится в ответе СНБО.

Напомним, орган возглавила бывшая сотрудница НАБУ и Офиса генпрокурора Полина Лысенко.

Основная задача Центра - защищать национальные интересы Украины в информационном пространстве. "Страна" разбиралась, зачем властям нужны два центра по борьбе с фейками и чем они будут заниматься.

Также мы рассказывали, что США приветствуют создание Советом национальной безопасности и обороны Украины Центра противодействия дезинформации. В то же время Штаты намерены продолжить сотрудничество с "организациями гражданского общества", которые "развенчивают фейковые новости".