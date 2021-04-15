Процесс только идет. Центр противодействия дезинформации не смог выявить за месяц ни одного вражеского фейка
Центр противодействия дезинформации спустя месяц после его создания не смог разоблачить ни одного фейка, сославшись на незавершенность организационного процесса в данном органе.
Об этом со ссылкой на ответ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщают "Украинские новости" в четверг, 15 апреля.
Отметим, Центр противодействия дезинформации создан решением СНБО от 11 марта, которое было введено в действие указом президента Украины Владимира Зеленского
"Сейчас идет процедура разработки и согласования положения о Центре противодействия дезинформации, после утверждения которого будут наработаны формы и содержание аналитических отчетов Центра", - говорится в ответе СНБО.
Напомним, орган возглавила бывшая сотрудница НАБУ и Офиса генпрокурора Полина Лысенко.
Основная задача Центра - защищать национальные интересы Украины в информационном пространстве. "Страна" разбиралась, зачем властям нужны два центра по борьбе с фейками и чем они будут заниматься.
Также мы рассказывали, что США приветствуют создание Советом национальной безопасности и обороны Украины Центра противодействия дезинформации. В то же время Штаты намерены продолжить сотрудничество с "организациями гражданского общества", которые "развенчивают фейковые новости".