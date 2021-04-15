В Украине перед Пасхой, которая является одним из определяющих периодов для свиноводческого сообщества, может подорожать свинина в живом весе до 48-48,5 гривны за килограмм (на 9-10%).

Повышение цен прогнозирует ассоциация "Свиноводы Украины".

"Учитывая усредненное понедельное изменение за 2012-2020 годы и уровень закупочных цен на свинину в начале апреля, можно ожидать, что накануне праздника живец свиней убойных кондиций может подорожать до 48-48,5 грн/кг. Эти прогнозы подтверждает и часть мясоперерабатывающих предприятий, ожидающих оживления торговли свининой с улучшением погодных условий и длительными выходными, которые "откроют" нынешний пикниковый сезон", - рассказали в ассоциации.

По итогам еженедельного мониторинга цен на свиней убойных кондиций среднерыночная отметка поднялась на 1,7% до 44,1 гривны/кг по сравнению с прошлой неделей (5-11 апреля).

В Ассоциации добавили, что 9 апреля большинство производителей свинины продали товарные партии на 0,5-1,5 гривны/кг дороже, чем в начале месяца, в результате нижняя граница ценового диапазона поднялась до 43 гривен/кг, а верхняя - до 45 гривен/кг.

Промышленные свинохозяйства отметили, что напряжение на рынке повышает дополнительное предложение убойных свиней со стороны "сезонных" производителей, которые откармливают свиней к реализации в предпраздничный период.

Однако большинство операторов считают, что цены сохранят положительную динамику и в дальнейшем, что подтверждается привычными рыночными трендами предыдущих лет.

В ассоциации добавили, что Пасха, которую православные христиане отметят 2 мая, и подготовка к ней является одним из определяющих периодов для свиноводческого сообщества в Украине.

Традиционно именно за четыре недели перед праздником рыночная ситуация становится более благоприятной: после зимнего застоя торговля мясом несколько оживляется, бойни увеличивают объемы закупки свиней убойных кондиций, а мясоперерабатывающие предприятия пополняют запасы сырья для производства мясных изделий к праздничному столу.

В большинстве случаев накануне праздника наблюдается положительная ценовая динамика, а средний прирост котировок на внутреннем рынке свинины за 4 недели составляет в среднем 12%.

Ранее мы рассказывали, что производители предупредили, что к середине лета в Украине подорожают все молочные продукты.

Также сообщали, что в марте годовая инфляция ускорилась до 8,5% и рассказывали, что подорожало больше всего.