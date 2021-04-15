Снятый "Кварталом 95" сериал "Папик-2" вошел в пятерку лучших программ на российском ТВ

На российском телеканале "СТС" вышла четвертая серия второго сезона комедийного сериала "Папик-2", снятого "Студией Квартал 95". Она вошла в пятерку самых популярных программ, показываемых на телевидении РФ.

Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope, которые приводят "Украинские новости".

Отметим, что одним из основателей "Квартала" является президент Украины Владимир Зеленский.

8 апреля четвертая серия вошла в топ-5 наиболее популярных программ в России. Следует отметить, в среднем количество зрителей, которые смотрели эту серию в прайм-тайм, составляет 13%. Таким образом, ее смотрел каждый седьмой зритель РФ.

Журналист Денис Иванеско прокомментировал эту ситуацию.

"Поздравим Зеленского?! Сериал "Папик -2", снятый его компанией "95 квартал", вошел в топ-5 лучших программ ТВ - агрессора за прошлую неделю. Можно было б гордиться, если бы не было войны или если бы Зе не был президентом Украины. А так выходит, что его компания торгует с РФ через шведского посредника вопреки санкциям, которые он сам же наложил на СТС", - написал он.

Напомним, 5 апреля на "СТС" начал выходить второй сезон сериала "Папик". В нем речь идет о пенсионере Александре, который решил привести себя в порядок и приятно провести время перед смертью. Он делает новую прическу и идет гулять по клубам, где встречает молодую девушку Лизу.

Как писала "Страна", уже по первой серии первого сезона "Папика" можно сделать вывод, что многосерийный фильм изначально готовился с перспективой продажи в Россию. Причем снимали его уже после победы Зеленского на выборах президента. В кадрах появляются счета ЖКХ, которые напечатаны на русском языке.

Первый сезон "Папика" начал выходить на СТС в прошлом году. В мае 2019 года, став президентом, Владимир Зеленский вышел из бизнеса "Квартал 95" и передал свою часть партнерам. После этого отвечать за то, кому продавать фильмы стала шведская компания.